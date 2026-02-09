Lindsey Vonn ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici dopo una brutta caduta a Cortina. La sciatrice americana ha riportato una frattura scomposta del femore e ora si trova a dover recuperare da un vero e proprio calvario. La gamba sinistra è stata stabilizzata con due operazioni, e la strada verso il ritorno alle piste sarà lunga.

Non uno, bensì due interventi chirurgici per rimediare alla caduta-shock di ieri. In queste ore stanno emergendo maggiori dettagli sull'incidente di Lindsey Vonn nella discesa di Cortina. La frattura scomposta alla gamba sinistra (femore) ha infatti richiesto una doppia operazione, eseguita da un team congiunto di chirurghi ortopedici e plastici locali - l'ospedale è il Ca' Foncello di Treviso -: le procedure avevano lo scopo di prevenire complicazioni legate al gonfiore e al flusso sanguigno. Il medico personale della sciatrice americana era presente, ma ha solo prestato assistenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calvario Vonn! Frattura scomposta del femore, Lindsey operata due volte

Approfondimenti su Vonn Lindsey

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Lindsey Vonn si è rotta una gamba durante le Olimpiadi di Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vonn Lindsey

Calvario Vonn! Frattura scomposta del femore, Lindsey operata due voltePer la sciatrice americana è stato duplice intervento chirurgico con cui è stata stabilizzata la gamba sinistra dopo la caduta di Cortina. È ricoverata all'ospedale Cà Foncello di Treviso ... gazzetta.it

Lindsey Vonn operata e ricoverata a Treviso per una frattura scomposta alla gamba sinistraConsiderata una leggenda dello sci alpino mondiale, si era ritirata nel 2019, per poi tornare alle competizioni nel 2024 dopo un intervento di ricostruzione del ginocchio destro ... rainews.it

Lo sport a volte è crudele. Al sorriso di Federica #Brignone che sulle Tofane chiude il suo calvario di un anno, si sostituisce l’urlo di dolore di Lindsay #Vonn che cade male e frantuma almeno i sogni di medaglia a #MilanoCortinaOlympic2026 #OlimpiadiInver x.com

Forza Lindsey Vonn #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #LindseyVonn facebook