C’è posta per te le pagelle | Maria cattiva consigliera 3 la rivincita della moglie tradita 8 due figli spietati 2

Maria ha dato consigli sbagliati, causando tensioni tra i familiari. La moglie tradita ottiene un punteggio alto, dimostrando il suo riscatto, mentre i figli mostrano comportamenti duri e insensibili. La passione per il programma cresce tra gli italiani che, seduti sul divano, si commuovono e si rispecchiano nelle storie raccontate. La puntata di questa settimana ha suscitato molte emozioni tra gli spettatori, che continuano a seguire con attenzione ogni episodio.

© Dilei.it - C’è posta per te, le pagelle: Maria cattiva consigliera (3), la rivincita della moglie tradita (8), due figli spietati (2)

Il sabato sera in casa, sul divano, senza riuscire a trattenere la commozione: è la scelta di parecchi italiani che, settimana dopo settimana (ormai da decenni) non perdono una puntata di C'è posta per te. La trasmissione di Maria De Filippi continua a tenere incollati allo schermo con le sue storie spesso strappalacrime, qualche volta spassose, non di rado avvincenti. Piaccia o non piaccia, C'è posta per te fa discutere e, a noi, fa anche venir voglia di metterci in cattedra e mettere i voti. Ecco le pagelle della puntata di sabato 21 febbraio 2026 (senza ospite vip, che stavolta si è fatto attendere).