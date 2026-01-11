Ecco le pagelle del 10 gennaio di C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi che ogni settimana invita gli italiani a condividere storie e emozioni. Questa puntata ha visto l’arresto di Can Yaman, che non entra in classifica, e il ritorno di Maria, che riceve un punteggio elevato. Un appuntamento fisso del sabato sera, capace di coinvolgere e intrattenere il pubblico con spontaneità e sobrietà.

C’è Posta per Te è tornato, il people show di Maria De Filippi che riunisce davanti alla televisione gli italiani è immancabile al sabato sera. C’è Posta è tornato e non ha perso il suo smalto: abbiamo le storie di “punta”, i classici che ormai hanno reso il programma un vero punto di riferimento per chi vuole riunirsi con una persona amata. Ed è stata una puntata ricca di emozioni, ma anche di inevitabile (e morbosa) curiosità: nella giornata del 10 gennaio, poche ore prima della messa in onda della puntata, è stato arrestato e rilasciato Can Yaman, tra gli ospiti speciali. Le nostre pagelle. La storia di Dario e Luisa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è Posta per Te, le pagelle del 10 gennaio: l’arresto di Can Yaman (fuori classifica), Maria ci ricasca (10+)

