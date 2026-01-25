C' è posta per te Maria De Filippi sbotta con le figlie di Leo | Due viziate

Durante la puntata di C’è posta per te del 24 gennaio, Maria De Filippi ha affrontato un difficile confronto tra Leo e le sue figlie, Federica e Valentina. La discussione si è concentrata sulle tensioni familiari e sul rapporto con Mariangela, la compagna di Leo. La puntata ha offerto uno spaccato di problematiche legate alle relazioni familiari e alle dinamiche di coppia in un contesto di lunga convivenza.

La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 24 gennaio su Canale 5 ha raccontato, tra le varie storie, il dramma familiare di Leo, un padre che ha chiesto l’intervento di Maria De Filippi per tentare di ricucire il rapporto tra le sue figlie Federica e Valentina e la compagna Mariangela, con cui è legato da 16 anni e che intende sposare.Leo si è separato dalla madre delle figlie quando Federica aveva 12 anni e Valentina 9. Inizialmente Mariangela sembrava aver portato equilibrio, ma tre anni fa (inizio 2023) il rapporto si è rotto. Tutto è partito da una foto pubblicata da Federica sui social in intimo: Mariangela la segnala a Leo, ne parlano con Valentina che riferisce alla sorella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“Sta uscendo fuori che siete due viziate”, De Filippi a C’è posta per te rimprovera le figlie di LeoDurante una puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi ha rimproverato le figlie di Leo, Federica e Valentina, evidenziando le tensioni familiari.

