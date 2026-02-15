L'esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu | l'arbitro ha abboccato
Davide Bastoni si è fatto notare per la sua esultanza sfacciata dopo aver convinto l’arbitro a espellere Kalulu, scatenando reazioni tra tifosi e commentatori. L’episodio si è verificato durante il match di ieri sera, quando l’azzurro ha esultato con troppa enfasi, rischiando di influenzare il giudizio dell’arbitro. La decisione di espellere il giocatore avversario ha dato il via a discussioni sulla sportività in campo. Bastoni ha mostrato un atteggiamento troppo eccessivo, anche considerando il momento acceso della partita.
Il comportamento antisportivo del difensore nerazzurro è una macchia che difficilmente si può lavare giustificandola con l'adrenalina e il trasporto delle 'cose di campo'.
Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenire
L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale.
Quando le future generazioni chiederanno cosa è stata calciopoli non c'è bisogno di starla a raccontare troppo lunga. Gli mostri Bastoni e Kalulu, e gli spieghi: è andata così. L'esultanza finale è lo scudetto di cartone. x.com
Minuto 42: Kalulu già ammonito viene espulso per doppio giallo per un fallo su Bastoni. Il Var non può intervenire, ma se avesse potuto farlo si sarebbe probabilmente ribaltata la situazione con il rosso revocato a Kalulu ed espulsione a Bastoni, anche lui già facebook