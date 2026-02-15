L'esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu | l'arbitro ha abboccato

Davide Bastoni si è fatto notare per la sua esultanza sfacciata dopo aver convinto l’arbitro a espellere Kalulu, scatenando reazioni tra tifosi e commentatori. L’episodio si è verificato durante il match di ieri sera, quando l’azzurro ha esultato con troppa enfasi, rischiando di influenzare il giudizio dell’arbitro. La decisione di espellere il giocatore avversario ha dato il via a discussioni sulla sportività in campo. Bastoni ha mostrato un atteggiamento troppo eccessivo, anche considerando il momento acceso della partita.