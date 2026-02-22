Caviro compie 60 anni | 1,5M ettolitri e l’India nel mirino

Caviro festeggia 60 anni di attività e ha prodotto 1,5 milioni di ettolitri di vino quest’anno, puntando ora a espandersi in India. La decisione nasce dalla crescente domanda di vini italiani nel mercato asiatico, che spinge l’azienda a investire in nuove strategie di esportazione. La rinnovata attenzione verso i mercati internazionali si combina con la volontà di rafforzare la presenza nel settore vitivinicolo. La sfida resta quella di consolidare la posizione in un mercato in rapido sviluppo.

Caviro Compie 60 Anni: Un Pilastro del Made in Italy e la Nuova Svolta Verso l’India. Il Gruppo Caviro ha celebrato il suo sessantesimo anniversario, un traguardo significativo per una delle principali realtà del settore vitivinicolo italiano. L’evento, tenutosi a Forlì, ha la partecipazione di figure istituzionali e oltre trecento soci provenienti da otto regioni italiane, sottolineando l’importanza dell’azienda per l’economia nazionale e la sua proiezione verso nuovi mercati internazionali, in particolare l’India, grazie agli accordi governativi in corso. La celebrazione ha rappresentato un momento di bilancio e di definizione delle strategie future per un colosso che continua a puntare sull’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

