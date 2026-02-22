Cava Monti Santangelo chiede correttezza istituzionale e rispetto per i Maddalonesi

Santangelo denuncia che la vicenda Cava Monti crea tensioni per i residenti di Maddaloni, a causa della gestione poco trasparente del progetto. La richiesta di rispetto e chiarezza nasce dal fatto che le decisioni prese finora hanno alimentato stress e preoccupazione tra la comunità locale. La popolazione si aspetta interventi concreti per tutelare i propri interessi e garantire un confronto aperto. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti « La questione Cava Monti impone rigore e correttezza istituzionale perché di mezzo c'è una popolazione come quella di Maddaloni che da decenni subisce i disagi legati alla presenza del sito. L'annuncio fatto dall'Assessore Pecoraro dell'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la "Messa in Sicurezza Permanente del sito Cava Monti" è certamente un fatto positivo, ma che non si può ascrivere all'azione amministrativa della giunta Fico. C'è un percorso istituzionale che dura da oltre dieci anni che coinvolge il Comune di Maddaloni, la Regione Campania, la Procura della Repubblica e il Ministero dell'Ambiente al quale hanno dato un impulso decisivo l'ex presidente De Luca e l'assessore Bonavitacola con le conferenze dei servizi di luglio 2023 e giugno 2025.