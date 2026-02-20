Maddaloni approvato il PFTE per la messa in sicurezza permanente del sito Cava Monti

Tempo di lettura: 2 minuti Con Decreto Dirigenziale n. 20 del 19 febbraio 2026 è stato approvato, dopo verifica e validazione, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la "Messa in Sicurezza Permanente del sito Cava Monti", nel comune di Maddaloni (Ce). L'intervento, finanziato con 20 milioni di euro a valere sull'Accordo di Coesione del 17 settembre 2024 (FSC 20212027), rappresenta un passaggio decisivo per il risanamento ambientale e la tutela della salute pubblica. L'opera sarà attuata dalla struttura del Commissario Gen. Vadalà, secondo DL 252025 e delibera CIPESS 422025. Con la trasmissione del progetto si avvia la fase successiva dell'iter realizzativo.