maddaloni approvato il pfte per la messa in sicurezza permanente del sito cava monti

Il Comune di Maddaloni ha ottenuto l’approvazione del PFTE, che riguarda la messa in sicurezza della cava Monti. La decisione arriva dopo una verifica accurata e si basa sul fatto che il progetto mira a tutelare l’ambiente e le aree circostanti. Il provvedimento, firmato il 19 febbraio 2026, autorizza l’avvio di interventi concreti per consolidare l’area, riducendo i rischi di crolli e smottamenti. Ora si attende l’avvio dei lavori, che rappresentano un passo importante per la tutela del territorio locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Con Decreto Dirigenziale n. 20 del 19 febbraio 2026 è stato approvato, dopo verifica e validazione, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la “Messa in Sicurezza Permanente del sito Cava Monti”, nel comune di Maddaloni (Ce). L’intervento, finanziato con 20 milioni di euro a valere sull’Accordo di Coesione del 17 settembre 2024 (FSC 20212027), rappresenta un passaggio decisivo per il risanamento ambientale e la tutela della salute pubblica. L’opera sarà attuata dalla struttura del Commissario Gen. Vadalà, secondo DL 252025 e delibera CIPESS 422025. Con la trasmissione del progetto si avvia la fase successiva dell’iter realizzativo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

