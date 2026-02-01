La Galleria Mancuso a Catanzaro | un patrimonio culturale abbandonato tra degrado e silenzio

La Galleria Mancuso a Catanzaro, appena tre mesi dopo la sua apertura, appare quasi irriconoscibile. Invece di attrarre visitatori e rilanciare il centro storico, il luogo versa in uno stato di abbandono. Le vetrine sono sporche, le scale sono rotte e l’interno si riempie di rifiuti. La riqualificazione promessa sembra essere svanita nel nulla, lasciando un patrimonio culturale in balia del degrado e del silenzio.

Tre mesi dopo l’inaugurazione ufficiale, la Galleria Mancuso di Catanzaro si presenta come un paradosso urbano: un’opera di riqualificazione promessa come volano per il centro storico si è trasformata in un luogo di abbandono, degrado e confusione. L’edificio, progettato per diventare un punto di riferimento culturale ed economico, è oggi una scena di contrasti: corridoi sporchi, aria viziata, transenne che chiudono tratti del solaio per problemi strutturali, e arredi improvvisati che sembrano più un tentativo di riempire spazi vuoti che una vera strategia di valorizzazione. Al centro del passaggio principale, un tavolo da ping pong, sotto la scala principale un biliardino, e mobili arancioni sgargianti, acquistati di recente dall’amministrazione comunale, che appaiono fuori luogo, quasi ridicoli, in un contesto che dovrebbe esprimere eleganza e progettualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Galleria Mancuso a Catanzaro: un patrimonio culturale abbandonato tra degrado e silenzio. Approfondimenti su Galleria Mancuso Castelporziano, tra bellezza e degrado: “Il mare della Capitale abbandonato all’incuria” Castelporziano, un tempo gioiello incontaminato vicino a Roma, oggi si confronta con un triste degrado. Highline Milano: tra arte e accessibilità, ecco il nuovo polo culturale in Galleria Vittorio Emanuele II Milano apre un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura nella storica Galleria Vittorio Emanuele II. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Galleria Mancuso Argomenti discussi: Catanzaro, il centro storico in cerca di rilancio. Il piano muove i primi passi; Catanzaro, nasce il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato nel centro storico; Palaia: Con i mercati dell'antiquariato e dell'artigianato un nuovo tassello per la valorizzazione del centro storico di Catanzaro · catanzarochannel.it; Valorizzazione del centro storico: la Giunta approva l’istituzione del mercato dell’antiquariato e dell’artigianato. Galleria Mancuso, i residenti: Altro che rilancio: calcinacci e degradoNonostante la riqualificazione, l'area coperta del centro storico resta marginale. E c'è preoccupazione tra i residenti ... catanzaroinforma.it Cerchi la location perfetta per il tuo evento nel cuore di Catanzaro Stai organizzando un compleanno indimenticabile, un Baby Shower o un evento speciale La risposta è Sala Peter Pan! Situata all'interno della storica Galleria Mancuso, presso Il - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.