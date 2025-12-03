Piergiuseppe Monegato ne ha “combinata” un’altra delle sue: 490 km a piedi, in meno di 90 ore. E’ uno dei 28 atleti da tutto il mondo che ha portato a termine la 9a edizione della Asa, “Authentic Philippides Run Athens Sparta Athens”, ultramaratona storica e commemorativa che segue il leggendario percorso del messaggero ateniese Filippide. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Solaro, Monegato oltre ogni limite: ha finito la Atene-Sparta-Atene, 490 km di corsa