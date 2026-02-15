Catania ruba benzina da camion in sosta e minaccia un vigilante con un bastone | arrestato

A Catania, un uomo di 45 anni ha rubato benzina da un camion in sosta e ha minacciato un vigilante con un bastone, spingendo le forze dell’ordine ad arrestarlo. Nei giorni scorsi, il sospettato si è avvicinato al veicolo con l’intenzione di rubare carburante e, quando l’addetto alla sorveglianza gli si è opposto, ha estratto un bastone per minacciarlo. La Polizia di Stato è intervenuta e ha fermato il 45enne, che ha diversi precedenti penali.

Il furto e la minaccia al vigilante di un supermercato. La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 45 anni dopo che, nei giorni scorsi, aveva minacciato con un grosso bastone l'addetto alla vigilanza di un supermercato. L'uomo era stato sorpreso mentre aspirava benzina da un camion parcheggiato nella zona industriale di Catania. Il vigilante ha cercato di fermarlo, intimandogli di consegnare la refurtiva, ma il ladro ha reagito minacciandolo con il bastone e abbandonando la tanica di benzina per guadagnare la fuga. L'intervento della Polizia. L'allarme è scattato immediatamente e gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno avviato le ricerche nella zona.

