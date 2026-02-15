Ruba la benzina da un camion in sosta e minaccia un vigilante con un bastone 43enne arrestato

Un uomo di 43 anni ha rubato carburante da un camion in sosta e ha aggredito un vigilante con un bastone, perché voleva scappare prima che arrivassero le forze dell’ordine. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo, trovandolo ancora vicino al veicolo con il bottino. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma.

A chiedere l'intervento della polizia è stata la vittima delle minacce, che ha sorpreso il 45enne mentre aspirava il carburante dal camion in sosta La polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 45 anni che ha minacciato l'addetto alla vigilanza di un supermercato con un grosso bastone in mano. A chiedere l'intervento dei poliziotti è stata la vittima delle minacce, che ha sorpreso il 45enne mentre aspirava della benzina da un camion in sosta, nella zona industriale. L'addetto alla vigilanza ha intimato al ladro di fermarsi e di consegnare la refurtiva, ma il ladro l'ha minacciato con un bastone, guadagnando così la fuga e abbandonando sul posto la tanica di benzina.

