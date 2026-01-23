carnevale a castelnovo sotto trump chiede la ricetta del gnocco fritto

Durante il Carnevale a Castelnovo Sotto, Donald Trump ha richiesto la ricetta tradizionale del gnocco fritto, simbolo della festa locale. La richiesta ha suscitato curiosità tra i presenti, sottolineando l’importanza di questa specialità nella cultura gastronomica della zona. La ricetta, custodita gelosamente, rappresenta un elemento caratteristico della tradizione carnevalesca di Castelnovo Sotto.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 23 gennaio 2026 – “La ricetta segreta del gnocco fritto del vostro carnevale. Fatemela avere, altrimenti applicherò dazi al 200 per cento sul vostro gnocco”. E’ stata la richiesta, ben precisa, di un fantomatico presidente americano, Donald Trump, apparso all’improvviso in serata, insieme alla gentil consorte, alla presentazione ufficiale dei carri, del programma e del manifesto del Carnevale del Castlein, che andrà in scena tutte le domeniche pomeriggio di febbraio, dall’1 al 22, nel centro storico del paese, rinnovando una antica tradizione. Folla ai capannoni di via Prati Landi, dove sono stati mostrati i carri allegorici e le mascherate ormai quasi pronte per sfilare tra centinaia di comparse in costume di ogni età, sui vari argomenti tratti soprattutto dall’attualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

