Carnevale del Castlein 2026 | primi carri e mascherate a Castelnovo Sotto

È iniziato il Carnevale del Castlein a Castelnovo Sotto. Questa mattina sono sfilati i primi carri e le mascherate, e la festa continua ogni domenica fino al 22 febbraio. Alla fine, ci saranno le premiazioni per il miglior carro e la mascherata più bella. Le strade si riempiono di colori e allegria, con tante persone che seguono le sfilate lungo le vie del paese.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 1 febbraio 2026 - Ha preso il via il Carnevale del Castlein, a Castelnovo Sotto ( foto ), con sfilate allegoriche previste ogni domenica fino al 22 febbraio, quando ci saranno le premiazioni del carro e delle mascherate migliori. Si è cominciato con il tradizionale passaggio delle chiavi della città dal sindaco Francesco Monica al Castlein, il personaggio simbolo della festa, impersonato da Andrea Zanni. E' praticamente il passaggio del governo del paese, che resterà al Castlein per quasi un mese. Poi la sfilata di carri e mascherate con protagonisti le scuderie del territorio, partendo ovviamente dai campioni in carica, "Club 69 Classe 96", impegnati sul tema "Social Re-Volution.

