Acca Larentia gup proscioglie 29 persone indagate per saluti romani alla commemorazione
Il giudice ha assolto 29 persone coinvolte nell’indagine per i saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia del 7 gennaio 2024. La causa principale riguarda i comportamenti dei partecipanti davanti all’ex sezione del Movimento sociale italiano, dove si ricordano i tre giovani del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978. La decisione si basa sull’assenza di prove concrete che collegassero i partecipanti a gesti di violenza o incitamento all’odio. La vicenda aveva suscitato molte discussioni tra le forze politiche e i residenti della zona.
“Presente!” e braccio teso. Un fermoimmagine piombato sui social per poi rimbalzare sulla scrivania dei magistrati. A distanza di oltre un anno dalla commemorazione del 7 gennaio 2024 ad Acca Larentia, le 29 persone indagate per il saluto romano compiuto durante la cerimonia in ricordo di Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti e Stefano Recchioni del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978, sono state prosciolte. Si contestava la violazione della legge Mancino e della legge Scelba, ovvero le norme che puniscono l’apologia e la riorganizzazione del partito fascista e le manifestazioni di stampo razzista e fascista.🔗 Leggi su Ildifforme.it
