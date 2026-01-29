Emergenza maltempo Montaruli | Sinistra non strumentalizzi tragedie Governo intervento tempestivo – Il video

La parlamentare di Fratelli d’Italia, Montaruli, ha parlato oggi in piazza Montecitorio, chiedendo di non usare le tragedie provocate dal maltempo a fini politici. Ha sottolineato che il Governo è intervenuto tempestivamente e che bisogna concentrarsi sugli aiuti concreti, senza strumentalizzare la situazione. La richiesta è di mantenere il rispetto e la collaborazione di fronte all’emergenza.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.