Emergenza maltempo Montaruli | Sinistra non strumentalizzi tragedie Governo intervento tempestivo – Il video

Da open.online 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La parlamentare di Fratelli d’Italia, Montaruli, ha parlato oggi in piazza Montecitorio, chiedendo di non usare le tragedie provocate dal maltempo a fini politici. Ha sottolineato che il Governo è intervenuto tempestivamente e che bisogna concentrarsi sugli aiuti concreti, senza strumentalizzare la situazione. La richiesta è di mantenere il rispetto e la collaborazione di fronte all’emergenza.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 La dichiarazione in piazza Montecitorio della parlamentare di Fratelli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Montaruli Giornata

Emergenza maltempo, Fratoianni (Avs): "Danni inimmaginabili, Governo usi risorse del Ponte Stretto" – Il video

In seguito all’emergenza causata dal ciclone Harry, sono stati evidenziati gravi danni e risorse insufficienti da parte del Governo.

Montaruli (FdI): "Spread ai minimi e occupazione ai massimi, merito del Governo Meloni" – Il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Montaruli Giornata

Emergenza maltempo, Montaruli: Sinistra non strumentalizzi tragedie, Governo intervento tempestivo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 La dichiarazione in piazza Montecitorio della parlamentare di Fratelli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... open.online

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.