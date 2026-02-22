Caso Epstein l’ex principe Andrea sembra in un mondo tutto suo Pensa solo a cavalli e auto

L’ex principe Andrea si concentra esclusivamente su cavalli e auto, secondo quanto riferito dal biografo di Elisabetta e Carlo. La causa di questa attitudine sembra essere l’indagine in corso che lo coinvolge, legata ad accuse di abuso di ufficio in relazione al caso Epstein. Le sue recenti abitudini e comportamenti indicano una fuga dalla realtà pubblica, mentre si mantiene distante dalle questioni legali. Andrea appare immerso nel suo mondo, lontano dalle attenzioni mediatiche.

Il biografo di Elisabetta e Carlo, Robert Hardman, ha rivelato le impressioni di chi ha a che fare in queste settimane con Andrea Mountbatten-Windsor, ex principe, fratello del re Carlo, indagato per possibile abuso di ufficio e coinvolto nel caso Epstein. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera non ne fa un ritratto roseo. «È molto maleducato. Vive in un altro mondo. Da quando è arrivato non fa che lamentarsi» «Si lamenta sempre e pensa a dove parcheggiare l'auto». Lo scandalo non sembra esser nei suoi pensieri. «Non ha mai menzionato lo scandalo, sembra più preoccupato da dove sistemare i suoi cavalli o parcheggiare l'auto.

Caso Epstein, arrestato principe Andrea. Re Carlo: giustizia faccia il suo corsoIl principe Andrea è stato arrestato a causa dello scandalo Epstein, coinvolto in accuse di aver scambiato dettagli riservati con il finanziere.

L’ex principe Andrea e il caso Epstein: «I Windsor sapevano tutto e non hanno fatto niente»Il caso Epstein ha scoperchiato i rapporti nascosti tra il principe Andrea e l’uomo d’affari.

