Caso Epstein arrestato principe Andrea Re Carlo | giustizia faccia il suo corso

Il principe Andrea è stato arrestato a causa dello scandalo Epstein, coinvolto in accuse di aver scambiato dettagli riservati con il finanziere. La polizia ha notificato l'ordine di fermo questa mattina, dopo mesi di indagini approfondite. Secondo le fonti, l’arresto è legato a presunti incontri e comunicazioni con Jeffrey Epstein, che ora vengono sottoposti a verifica. Re Carlo ha commentato che la giustizia deve seguire il suo percorso senza influenze. La decisione arriva in un momento delicato per la famiglia reale.