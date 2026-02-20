L’ex principe Andrea e il caso Epstein | I Windsor sapevano tutto e non hanno fatto niente

Il caso Epstein ha scoperchiato i rapporti nascosti tra il principe Andrea e l’uomo d’affari. Secondo alcune fonti, i Windsor erano a conoscenza di dettagli sconvolgenti e non hanno preso provvedimenti. La posizione del principe, coinvolto in accuse di comportamenti inappropriati, ha suscitato molte polemiche. Testimoni affermano che la famiglia reale preferiva ignorare le accuse piuttosto che affrontare la verità. La questione resta aperta, lasciando molti domande senza risposta nel pubblico.

«L'ex principe Andrea è un narcisista totale. Non ha mai mostrato alcun pentimento per il suo comportamento. Ho parlato la scorsa settimana con un membro del suo staff. Dice che lui è del tutto senza rimorsi. Non capisce dove sia il problema, pensa di essere stato trattato male, crede che la gente sia contenta di vederlo andare in giro». Andrew Lownie, biografo dell'ex principe, nel suo libro Entitled ha svelato le storie sporche degli ex duchi di York. E oggi accusa direttamente la Corona: «Molte ragazze sono state trafficate a favore di Andrea. Anche nei palazzi reali. È su questo che la famiglia reale potrebbe cooperare, rivelando i registri delle visite.