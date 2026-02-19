Caso Epstein le gravi accuse all’ex principe Andrea | cosa è successo poco dopo l’arresto

L' ex principe Andrea è stato arrestato giovedì mattina 19 febbraio 2026 nella residenza di Sandringham, in Norfolk, dalla polizia britannica. L'accusa è di "condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica", collegata alle sue presunte frequentazioni con Jeffrey Epstein. Dopo circa 12 ore in custodia, è stato rilasciato a piede libero ma resta formalmente indagato. Durante la detenzione, Andrea è stato interrogato dagli investigatori della Thames Valley Police. In parallelo sono scattate perquisizioni in più proprietà a lui legate, con sequestro di documenti ritenuti utili al filone degli Epstein Files: tra i punti chiave, anche email tra 2010 e 2011 su presunte informazioni ufficiali condivise con Epstein.