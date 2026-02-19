Cosa disse Virginia Giuffre sull'ex principe Andrea e il caso Epstein | Questo è traffico di esseri umani

Virginia Giuffre ha affermato che l’ex principe Andrea e il traffico di esseri umani sono collegati. La donna, principale accusatrice, ha spiegato di essere stata costretta dal fratello di Re Carlo III ad avere rapporti sessuali a soli 17 anni. La sua testimonianza risale al 2019, quando rivelò di essere stata coinvolta in un sistema di sfruttamento legato a Jeffrey Epstein. La vicenda continua a far parlare, portando alla ribalta le accuse contro l’ex membro della famiglia reale britannica. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Virginia Giuffre - la principale accusatrice dell'allora principe Andrea - raccontò già nel 2019 di essere stata costretta dal fratello di Re Carlo III ad avere rapporti sessuali quando aveva appena 17 anni. A dieci mesi dalla morte della grande accusatrice di Epstein, Virginia Giuffre, una nuova mail supporta le sue dichiarazioni. Virginia Giuffre, la nuova mail che confermerebbe le sue dichiarazioni. Sul caso Epstein spunta una mail del 2015, pubblicata da CBS, che confermerebbe quanto affermato da Virginia Giuffre negli anni. "Finalmente, oggi i nostri cuori spezzati sono stati sollevati dalla notizia che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno la famiglia reale". Lo ha dichiarato la famiglia di Virginia Giuffre dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor.