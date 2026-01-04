Amelia in lutto è scomparso Leonardo Zanchi | Un imprenditore che ha dato tanto al territorio

Amelia piange la scomparsa di Leonardo Zanchi, imprenditore e figura di riferimento nel territorio. Fondatore dell’azienda agricola Zanchi, ha contribuito alla crescita economica e sociale della comunità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione su un impegno duraturo e un’eredità che resterà nel cuore di molti.

“La nostra guida ci ha lasciato”. La cittadina di Amelia è il lutto per la scomparsa di Leonardo Zanchi, dell’omonima azienda agricola. Un post corredato da foto ricorda l’imprenditore molto conosciuto ed apprezzato in tutto il territorio: “Restano il suo esempio e i suoi insegnamenti. La sua. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

