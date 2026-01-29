L’Fbi nei seggi della Georgia | la vendetta di Trump contro il voto

L’Fbi ha fatto irruzione in un ufficio elettorale in Georgia, aumentando la pressione su chi contava i voti del 2020. L’azione arriva in un momento di grande tensione, mentre Trump continua a mettere in discussione i risultati delle ultime elezioni presidenziali. La scoperta di questa operazione mette in evidenza come le tensioni tra politica e giustizia si siano acuite negli ultimi mesi.

Stati Uniti Con un blitz in un centro elettorale della contea di Fulton, l’amministrazione Trump riporta in scena la narrativa della frode del 2020. Un’operazione giudiziaria che appare come ritorsione politica, tra sequestro di schede, pressioni sugli enti locali e un’escalation che mette sotto attacco la tenuta del processo democratico. Con una nuova, brutale accelerazione dell’offensiva trumpiana contro la realtà dei fatti e contro l’esito delle elezioni del 2020, l’Fbi ha fatto irruzione in un ufficio elettorale della Georgia, diventato negli ultimi anni uno dei bersagli della campagna complottista della destra americana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

