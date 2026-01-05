Case popolari si riaprono i termini per le iscrizioni in graduatoria | chi può inviare le domande
Sono aperti nuovamente i termini per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie delle case popolari. Dal 7 gennaio al 31 agosto 2026, cittadini in condizioni di emergenza abitativa possono richiedere l'accesso a alloggi pubblici. Questa procedura permette a chi si trova in difficoltà di essere inserito in lista e di avere possibilità di assegnazione di un’abitazione.
