Cartaceo e digitale l’abbonamento al Giorno conviene sempre

Un abbonamento al Giorno, sia in formato cartaceo che digitale, offre una soluzione economica per restare aggiornati. La scelta si rivela vantaggiosa grazie ai costi ridotti rispetto ad altre testate. L’offerta permette di accedere a notizie, storie e approfondimenti quotidiani senza spendere troppo. Molti lettori preferiscono questa opzione per la sua praticità e convenienza. Chi desidera informarsi ogni giorno può approfittarne subito.

Un anno con Il Giorno per conoscere le notizie, le storie e gli approfondimenti a un prezzo super conveniente. La campagna abbonamenti 2026 prevede, oltre al formato cartaceo, anche il quotidiano in formato digitale e l'accesso ai portali web delle redazioni locali. Le due proposte di quest'anno comprendono entrambe l'abbonamento al giornale di carta, con la formula dei coupon per ritirare la propria nell'edicola preferita, insieme all'abbonamento tutto digitale, ovvero l'edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone. Inoltre, l'accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de ilgiorno.