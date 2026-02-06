Benzinai e tracciabilità dei rifiuti dal cartaceo al digitale | il 13 febbraio scatta la nuova normativa Rentri

Dal 13 febbraio entra in vigore la nuova normativa Rentri, che cambierà il modo in cui i gestori di carburante devono registrare i rifiuti. Dalla carta al digitale, le aziende dovranno adeguarsi a un sistema più rapido e trasparente. La novità riguarda tutti i distributori di carburante che, entro la prossima primavera, dovranno usare il Registro Elettronico Nazionale per tracciare i rifiuti prodotti. La legge mira a semplificare le procedure e migliorare il controllo, ma le aziende si preparano a un cambio di passo importante.

Dal 13 febbraio 2026 entrano in vigore importanti novità per i gestori di carburante in materia di tracciabilità dei rifiuti, secondo il nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Si passa dal tradizionale registro cartaceo a un sistema completamente digitale. La conservazione digitale dei registri e dei formulari è un obbligo di legge e rappresenta una delle fasi più delicate dell’intero processo RENTRI. Non è sufficiente il solo invio dei dati: la documentazione deve essere conservata secondo le regole della conservazione digitale a norma, pena pesanti sanzioni in caso di controlli.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti discussi: Benzinai, nuova norma Rentri, incontro lunedì 9 febbraio, ore 20.30 in Confcommercio.

