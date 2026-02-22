Carta di identità elettronica aperture straordinarie per evitare il sovraffollamento | la disavventura di un cittadino

Un cittadino si è trovato in fila lunga e caotica durante un’apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe, causata dal piano del Comune di Foggia per ridurre il sovraffollamento. La decisione di aprire in via eccezionale ha portato molte persone a presentarsi, creando un afflusso che ha rallentato i servizi. La situazione ha provocato disagi e attese più lunghe del previsto, obbligando alcuni a rinunciare all’aggiornamento della carta di identità elettronica. La scena si ripete in queste occasioni di maggiore afflusso.

Da queste colonne aveva appreso del piano straordinario varato dal Comune di Foggia per "evitare un possibile sovraffollamento all'approssimarsi della scadenza della validità delle carte d'identità in formato cartaceo", ma si è ritrovato in un ufficio sovraffollato nel giorno di apertura straordinaria. A raccontare la disavventura in una segnalazione inoltrata alla redazione è un professionista foggiano. "Il giorno 19 febbraio, primo utile per le prenotazioni, ho effettuato la richiesta sul sito del ministero dell'interno e, con sorpresa, ho verificato che la data disponibile era per il 21 febbraio alle 10.