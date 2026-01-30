Domani il Carpi affronta la Sambenedettese in Serie C, con il mister Cassani che deve ancora decidere se far partire Elia Giani dal primo minuto o inserirlo a partita in corso. La scelta sarà annunciata solo alla vigilia, lasciando i tifosi in attesa di scoprire la formazione ufficiale. Intanto, il Carpi si prepara con l’obiettivo di ottenere una vittoria davanti al suo pubblico, puntando su una formazione che possa garantire certezze in attacco, con Puletto pronto a essere una delle armi principali.

CARPI Elia Giani subito in campo dal 1’ o nella ripresa? È il grande dubbio di formazione che mister Cassani scioglierà solo alla viglia della sfida di domani con la Sambenedettese. Il trequartista arrivato 24 ore fa dal Pisa è pienamente recuperato dall’infortunio al perone (microfrattura) subìto a novembre a Brescia che gli ha fatto perdere oltre un mese, ma non gioca una gara da titolare dallo scorso 2 novembre a Trieste, quando fornì l’assist per la rete decisiva di Cazzadori. In quella gara Diana lo schierò da seconda punta nel 3-5-2, uno dei tanti ruoli che l’ex Legnago può ricoprire. Da allora ha messo insieme appena 4 spezzoni, per un totale di 68’ in campo, sempre da subentrato e questo potrebbe far propendere per un suo utilizzo nella ripresa con la maglia biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Cassani studia il Carpi anti Samb: davanti certezza Puletto

Nella Serie C, i percorsi di Filippo Puletto e Matteo Cortesi, entrambi in maglia Carpi, si stanno delineando in direzioni diverse.

