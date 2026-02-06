Domani sera a Viareggio si svolge il secondo corso mascherato in notturna, con l’ospite di quest’anno Miss Italia. La sfilata si tiene di sera per aggiungere un tocco di magia alle maschere illuminate, mentre il carro dedicato a Trump fa già parlare gli Stati Uniti. La manifestazione si conferma un momento di grande fermento e spettacolo, con tanti visitatori pronti a godersi le strade decorate e i carri più belli.

VIAREGGIO (LUCCA) – Domani, 7 febbraio 2026, torna a sfilare il Carnevale di Viareggio, con il secondo corso mascherato notturno. Alle ore 17 il tradizionale triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata delle opere allegoriche degli artisti del Carnevale. Prima dell’inizio del Corso notturno sarà possibile partecipare a una visita guidata all’interno del circuito, per scoprire da vicino le opere allegoriche di prima categoria: un percorso della durata di un’ora tra arte, tecnica e significati simbolici. Il ritrovo è alle ore 15.30 in piazza Mazzini. Ospite del corso mascherato è Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, diciottenne lucana originaria di Anzi, in provincia di Potenza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Carnevale di Viareggio: domani secondo corso in notturna con ospite Miss Italia. Il carro di Trump sulla tv Usa

Approfondimenti su Carnevale Viareggio

Domani sera a Viareggio si svolge il secondo corso mascherato in notturna.

Il Carnevale di Viareggio 2026 si apre con un debutto da record: oltre 100mila persone hanno assistito ai carri allegorici, tra cui quelli dedicati a Trump, Putin e Von der Leyen.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carnevale Viareggio

Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdere; Carnevale di Viareggio: date, programma, biglietti, bozzetti. Cosa c’è da sapere; Carnevale di Viareggio 2026; Carnevale di Viareggio 2026: date, programma completo e biglietti.

Carnevale di Viareggio, sabato il secondo corso mascherato in notturnaA partire dalle 17 carri allegorici e mascherate daranno il via alla sfilata. Il corso mascherato è dedicato all’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus ... msn.com

Torna il Carnevale di Viareggio: domani 7 febbraio il secondo Corso Mascherato notturnoMiss Italia 2025 ospite della sfilata, visite guidate alle opere allegoriche e spettacolo di videomapping in piazza Mazzini ... luccaindiretta.it

Sara Croce ha partecipato a Miss Italia nel 2017, classificandosi quarta. L’abbiamo vista in TV a Ciao Darwin, Avanti un altro!, Costanzo Show e Ballando con le Stelle. Studia recitazione a Los Angeles. Da oggi possiamo vederla al cinema in “Agata Christian” facebook

“MISS ITALIA” il nuovo album di @ditonellapiaga uscirà venerdì 10 aprile. x.com