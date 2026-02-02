Il Carnevale di Viareggio si apre con un grande spettacolo. Quest’anno, la festa attira oltre 600mila visitatori da tutto il mondo, con 35mila abbonamenti già venduti. Le strade si riempiono di colori e di carri, mentre 20 aziende artigiane lavorano per portare in scena la tradizione. La città si prepara a vivere giorni intensi, con un bilancio economico che si avvicina ai 5 milioni di euro e un indotto che si fa fatica a stimare. La manifestazione si conferma come uno degli eventi più attesi

VIAREGGIO (Lucca) Oltre 600mila visitatori in arrivo da tutto il mondo, 35mila abbonamenti venduti, una ventina di aziende artigiane coinvolte, un bilancio che si aggira sui 5 milioni di euro e un indotto per la città difficilmente quantificabile. Viareggio ha alzato il sipario sul Carnevale preparandosi così a vivere per la 153esima volta il suo mese di sana e pura follia. Ieri sui viali a mare è andato in scena il primo dei sei corsi mascherati (gli altri sono in programma il 7, il 12, 15, il 17 e il 21 febbraio). Il sole primaverile ha favorito una massiccia affluenza: decine di migliaia di biglietti venduti per un incasso che ha superato abbondantemente i 400 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Carnevale di Viareggio, via allo show. Lo sfottò ai 'samurai del potere'

Il Carnevale di Viareggio 2026 prende il via questa domenica con la prima sfilata delle sue grandi maschere.

Domenica 1 febbraio Viareggio apre ufficialmente il Carnevale 2026 con il primo dei sei corsi mascherati.

