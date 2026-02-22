Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto 5 grammi di coca e 200 euro al giorno

Carmelo Cinturrino è sospettato di aver richiesto ripetutamente a Abderrahim Mansouri 5 grammi di cocaina e 200 euro al giorno. La richiesta è avvenuta prima dell’omicidio di Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antidroga. Le indagini puntano a chiarire il ruolo di Cinturrino nei rapporti con Mansouri, coinvolto in attività legate allo spaccio. La dinamica dell’episodio resta al centro delle verifiche degli investigatori.

Proseguono le indagini sull'omicidio di Rogoredo: l'agente indagato, secondo alcune testimonianze, avrebbe chiesto più volte denaro e droga alla vittima Abderrahim Mansouri Avrebbe chiesto più volte denaro e droga ad Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio scorso durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo. È quanto emerge dalle testimonianze di alcuni conoscenti della vittima, ora al vaglio della Procura, che indaga per omicidio volontario sull’assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino, l’agente che ha sparato il colpo fatale. Secondo i racconti raccolti dagli investigatori, riportati dalle agenzie, le richieste di Cinturrino sarebbero state sistematiche e quantificate in circa 200 euro e cinque grammi di cocaina al giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Omicidio Rogoredo, gli amici di Zack: “Cinturrino chiedeva 200 cento euro e 5 grammi di coca al giorno”Carmelo Cinturrino, accusato di aver chiesto 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno, avrebbe fatto questa richiesta a Zack, secondo alcuni amici dello spacciatore.

Chi è Carmelo Cinturrino, 41enne poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo, “chiedeva al 28enne 5g di coca e €200 al giorno”Carmelo Cinturrino, 41 anni, è stato arrestato dopo aver sparato a Abderrahim Mansouri nel quartiere di Rogoredo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack; Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo. Chiedeva tutti i giorni soldi e droga; Omicidio pusher di Rogoredo, testimoni: Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo.

Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo. «Chiedeva soldi e droga»L'assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso dal poliziotto con ... ilmessaggero.it

Mansouri ucciso a Rogoredo, i dubbi sul poliziotto Cinturrino accusato anche da testimoni su denaro e drogaCinturrino, il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo, secondo testimoni pare chiedesse ogni giorno soldi e droga: ipotesi omicidio volontario ... virgilio.it

Carmelo Cinturrino avrebbe usato lo pseudonimo di “Luca” per gestire i suoi rapporti nei quartieri di Rogoredo e Corvetto. Secondo le testimonianze, quell’agente chiedeva il “pizzo” e faceva arresti “selettivi” - facebook.com facebook

#Rogoredo.Indagato Carmelo Cinturrino, il #poliziotto che ha sparato al pusher: «Faceva arresti disinvolti e chiedeva il pizzo».Eppure un ministro tiene ancora fissato un post assurdo. Ci serve gente seria,non piazzisti.Solidarietà alle forze dell'ordine offese da x.com