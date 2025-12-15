Jannik Sinner Carlos Alcaraz rassegnato | So cosa farà per battermi

Dopo la vittoria agli US Open, Carlos Alcaraz riflette sulla loro rivalità e sulla strategia di Jannik Sinner per affrontarlo. Il confronto tra i due giovani talenti del tennis internazionale continua a catturare l'attenzione degli appassionati, sottolineando l'intensità della competizione tra campioni emergenti.

Carlos Alcaraz festeggia il successo agli US Open e riflette sul rapporto competitivo con Jannik Sinner. Dopo il trionfo newyorkese, lo spagnolo ha sottolineato la dinamicità della loro rivalità: "La palla non è nel suo campo ora, deve migliorare qualcosa per potermi battere". Alcaraz ha spiegato come questo confronto reciproco li spinga a crescere costantemente: "Devo essere pronto a vedere cosa farà — le parole dello spagnolo — Credo che sia la bellezza di questa rivalità. Stiamo entrambi migliorando. Ci spingiamo al limite e ogni volta, dopo ogni partita, sappiamo cosa migliorare. È fantastico e mi aspetto che Jannik cambierà qualcosa per cercare di battermi la prossima volta. Liberoquotidiano.it

SENSATIONAL Final | Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz | Highlights | Wimbledon 2025

