Erminio Sinni ironico su Sanremo | Il record dei rifiuti non è dei Jalisse ma il mio con 33 volte consecutive

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti sono stati gli artisti che hanno proposto canzoni ai direttori artistici di Sanremo, ma alcuni non sono mai stati presi in considerazione. Oltre ai Jalisse, c'è chi dice di avere il primato, si tratta di Erminio Sinni, ex vincitore di The Voice Senior. 🔗 Leggi su Fanpage.it

