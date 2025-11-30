Da Fedez ai Jalisse le reazioni dei protagonisti di Sanremo 2026 e degli esclusi | Ventinovesimo rifiuto
La reazione dei 30 Big dopo avere appreso di essere stati selezionati per il Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LA LISTA DEI 30 BIG DI #SANREMO2026 : Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez feat. Marco Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredicipietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luchè Raf Bambole di Pezza Ermal - facebook.com Vai su Facebook
