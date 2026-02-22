Carla Accardi epifania ravennate il capitolo di luce

Carla Accardi, artista italiana, ha ispirato l'ultima esposizione con le sue opere luminose, a causa della crescente attenzione verso il suo contributo all’arte moderna. La mostra nella galleria di Ravenna presenta dipinti che rivelano un uso innovativo dei colori e delle texture, attirando numerosi visitatori. Le sue creazioni, realizzate con tecniche miste, continuano a influenzare i giovani artisti e a suscitare interesse tra appassionati e critici. La mostra resterà aperta fino alla fine di marzo.

Verona, Galleria dello Scudo Mentre preparava la sua personale alla fatidica Biennale 1964, Carla Accardi innestava le ricerche oro e argento, piene di futuro. Con un impianto solido e di magistrale dislocazione negli ambienti di sei grandi tempere alla caseina su tela, oltre a un sicofoil su tavola e un nucleo di opere su carta di diversa grandezza, è data la possibilità di ammirare e conoscere il novero pressoché totale della produzione di Carla Accardi con l'impiego dell'oro e dell'argento. Ma è stato Giulio Turcato a rivelare per primo, con la sua scrittura schietta, un dato caratteriale di Carla Accardi, presentandola nel catalogo della prima personale dell'artista presso la Galleria Age d'Or di Roma nell'autunno del 1950.