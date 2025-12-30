Capodanno sereno ma molto freddo nel Ravennate | e per l' Epifania potrebbe anche nevicare
Il capodanno nel Ravennate si presenta con temperature molto basse e un cielo sereno. Le condizioni meteo resteranno fredde anche nei giorni successivi, con la possibilità di nevicate in occasione dell’Epifania. È consigliabile prepararsi adeguatamente per affrontare le temperature rigide e le eventuali precipitazioni nevose, garantendo sicurezza e comfort durante le festività.
Un Capodanno a ciel sereno, ma con un freddo molto rigido. E guardando qualche giorno più in là, verso l'Epifania, potrebbe pure nevicare. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni di Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com. Infatti, correnti di matrice artica irrompono sull'Emilia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
