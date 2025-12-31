Terra Ancestrale Stelle senza luce | il secondo capitolo della saga archeofuturista

Terra Ancestrale, Stelle senza luce è il secondo capitolo della saga archeofuturista, ambientato nel 2168 a Ganividhar, capitale coloniale dei Territori di Giove. In questo contesto, si svolge una cerimonia di fine anno che segna il passaggio verso un futuro caratterizzato da continuità e innovazione, riflettendo sulle radici storiche e sulle sfide di un’umanità in evoluzione.

Roma, 31 dic – Ganividhar, capitale coloniale dei Territori di Giove, saluta il 2168 con un lussuosa cerimonia. Figura nell'elenco degli j invitati anche il facoltoso sessantenne inglese Seymour White. Ex ministro, Ceo della più grande azienda appaltatrice del Ministero della Guerra. Tra le altre cose si è appena portato a letto una giovane reporter d'assalto di origini sudamericane, la bella "equilibrista" Natalia Rios. A loro insaputa – o forse no – sarà un Capodanno di sangue. Tutto (ri)parte dai misteri del " Ballo di gala ", agile intermezzo tra " La memoria del sangue " e " Stelle senza luce ": il secondo volume di Terra Ancestrale – questo il nome della saga firmata da Alberto Brandi – è stato recentemente pubblicato dai tipi di Passaggio al Bosco.

