drone carico di hashish e cellulari intercettato nel carcere di poggioreale

Un drone che trasportava hashish e cellulari è stato intercettato nel carcere di Poggioreale. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie. La polizia penitenziaria ha intercettato e fermato il tentativo, mentre il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sinappe) rinnova l’appello per un’attenzione maggiore alle misure di prevenzione.

Un tentativo di introduzione di materiale proibito all'interno del carcere di Poggioreale è stato sventato dalla polizia penitenziaria. Un drone, che trasportava hashish, telefoni cellulari e altro materiale illecito, è stato individuato mentre atterrava nei passeggi dell'istituto partenopeo ed è stato immediatamente bloccato. L'operazione è stata condotta dal personale del reparto Salvia di Poggioreale, sotto il coordinamento della direttrice Giulia Russo, evitando che il carico finisse nella disponibilità dei detenuti.

Drone carico di hashish e cellulari intercettato nel carcere di PoggiorealeUn drone carico di hashish e cellulari è stato intercettato nel carcere di Poggioreale, evidenziando ancora una volta le difficoltà nella gestione della sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie.

Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-PoggiorealeUn drone è stato intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale, trasportando hashish, telefoni cellulari e altri materiali illeciti.

