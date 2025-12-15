Un detenuto con problemi psichiatrici, che dovrebbe trovarsi in una Rems, è stato invece rinchiuso nel carcere di Taranto da mesi. Il Sappe evidenzia come, secondo la normativa vigente, le persone con disturbi mentali dovrebbero essere accolte nelle strutture di esecuzione delle misure di sicurezza, ma questa disposizione non sempre viene rispettata.

Stando alla norma in vigore i detenuti con problemi psichiatrici dovrebbero essere in residenze per l’esecuzione della misura (Rems). Strutture speciali, facenti capo al dipartimento di salute mentale dell’Asl e di competenza della Regione. Secondo il sindacato di polizia penitenziaria Sappe, nel carcere di Taranto è detenuta una donna che invece dovrebbe essere in una Rems. Il responsabile sindacale Federico Pilagatti attacca la Regione Puglia per quelli che ritiene i ritardi in merito. L'articolo Ha problemi psichiatrici, “dovrebbe essere in una Rems ma è detenuta da mesi nel carcere di Taranto” Sappe proviene da Noi Notizie. Noinotizie.it

