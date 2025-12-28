Carcere di Taranto | detenuto suicida il giorno di Santo Stefano Denuncia Sappe
Il carcere di Taranto è stato teatro di un tragico episodio nel giorno di Santo Stefano, con un detenuto che si è suicidato. Il Sappe denuncia la mancanza di adeguate cure e percorsi di supporto per i detenuti con problemi psichiatrici, evidenziando come questa insufficienza contribuisca a rischi elevati e a situazioni di grande vulnerabilità all’interno delle carceri italiane.
“I detenuti con problemi psichiatrici non possono essere buttati in carcere e dimenticati senza cure adeguate e senza alcun percorso che ne aiuti la guarigione, poiché guardando le statistiche sono proprio questi ultimi che pagano un prezzo troppo alto nel conteggio dei suicidi. In tali condizioni sembra che fosse il detenuto di 50 anni circa, della provincia di Taranto in carcere per reati di maltrattamento in famiglia, abuso ed altro, che si è impiccato nella propria stanza nel tardo pomeriggio di venerdì 26, giorno di Santo Stefano. Lo stesso era ristretto al reparto infermeria del carcere di Taranto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
