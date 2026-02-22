Carabinieri salvano anziana | farmaco a domicilio in 7 minuti

I Carabinieri hanno evitato una grave crisi medica consegnando un farmaco a domicilio in soli sette minuti. L’intervento rapido è stato determinato dalla richiesta di aiuto di un’anziana donna, che aveva bisogno urgente di medicinali per problemi di salute. La presenza tempestiva dei militari ha permesso di fornire il supporto necessario in una notte complicata. La consegna è avvenuta in modo efficiente, garantendo la sicurezza della donna.

Notte di Angoscia a Catanzaro: l’Intervento Lampo dei Carabinieri Salva una Vita. Una notte tra il 20 e il 21 febbraio 2026, a Catanzaro, un gesto di straordinaria umanità e rapidità da parte dei Carabinieri ha scongiurato una grave emergenza medica. I militari hanno provveduto all’acquisto e alla consegna di un farmaco salvavita per un’anziana residente, rispondendo all’appello di suo figlio, impossibilitato a recarsi personalmente in farmacia. La vicenda, resa pubblica da una commovente lettera di ringraziamento, sottolinea l’importanza di una risposta tempestiva e di un forte legame tra comunità e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

