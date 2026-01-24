Venerdì sera a Sansepolcro, i Carabinieri sono intervenuti prontamente per un principio di incendio in un’abitazione. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza una pensionata di oltre novant’anni, evitando conseguenze più gravi. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha garantito l’incolumità della donna e contenuto i danni all’immobile.

Momenti di paura venerdì sera a Sansepolcro, dove i Carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti tempestivamente per un principio di incendio sviluppatosi all’interno dell’abitazione di una pensionata ultranovantenne. Era ormai sera inoltrata quando, durante il consueto servizio di pattuglia per il controllo del territorio, i militari hanno notato fiamme consistenti fuoriuscire dalla canna fumaria di un camino. Resisi immediatamente conto del pericolo, i Carabinieri biturgensi si sono diretti verso l’abitazione per verificare la situazione ed evitare che l’incendio si propagasse. L’intervento si è rivelato provvidenziale: all’interno della casa si trovava l’anziana donna, visibilmente in difficoltà respiratorie e in stato confusionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sansepolcro, principio d’incendio in un’abitazione: Carabinieri salvano un’anziana

