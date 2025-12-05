Lite in famiglia a Favara i carabinieri trovano hashish in casa

Accorrono per una lite in famiglia ma trovano anche della droga. È successo a Favara, dove i carabinieri sono intervenuti per sedare un’accesa discussione tra fratelli e hanno scoperto circa trenta grammi di hashish in un appartamento.A finire nei guai un operaio trentenne del posto, denunciato a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

lite in famiglia a favara i carabinieri trovano hashish in casa

