Lite in famiglia a Favara i carabinieri trovano hashish in casa

Accorrono per una lite in famiglia ma trovano anche della droga. È successo a Favara, dove i carabinieri sono intervenuti per sedare un’accesa discussione tra fratelli e hanno scoperto circa trenta grammi di hashish in un appartamento.A finire nei guai un operaio trentenne del posto, denunciato a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lite in famiglia a Favara, i carabinieri trovano hashish in casa

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Catania un uomo di 47 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi dopo l’intervento della Polizia di Stato, scattato quando la moglie si è rifugiata nel proprio appartamento a seguito dell’ennesima lite. - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri intervengono per lite tra fratelli e trovano hashish, denunciato operaio - I carabinieri erano intervenuti per una lite in famiglia ma hanno rinvenuto 30 grammi di hashish ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Pozzolo: lite in famiglia finisce con un’aggressione ai carabinieri - E’ un 23enne irregolare, già gravato da precedenti e sottoposto all’avviso orale del Questore, l’uomo arrestato a seguito di una lite familiare degenerata in aggressione ai Carabinieri intervenuti per ... Da giornale7.it