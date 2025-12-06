Oltre ai gol e agli assist | Nico Paz leader del Como anche nel pressing

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21enne fantasista argentino sempre più decisivo. Ora si sacrifica per la squadra ed è il più falloso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

oltre ai gol e agli assist nico paz leader del como anche nel pressing

© Gazzetta.it - Oltre ai gol e agli assist: Nico Paz leader del Como anche nel pressing

Argomenti simili trattati di recente

oltre gol agli assistOltre ai gol e agli assist: Nico Paz leader del Como anche nel pressing - Il Como vive il presente come Robin Williams nei panni del professor Keating de 'L’attimo fuggente'. Lo riporta msn.com

Inter, dai gol agli assist passando per i km percorsi: 10 statistiche che premiano i nerazzurri - Sono 10 le statistiche in Serie A che vedono l'Inter primeggiare e dunque confermare il primo posto occupato anche nella classifica del campionato. m.tuttomercatoweb.com scrive

Leao, gol e assist da big europeo: dal 2020 solo in tre hanno fatto meglio con lo stesso club - Nei giudizi sul suo valore assoluto come calciatore sposta l’opinione di circa 60 milioni di italiani a weekend. Scrive gazzetta.it

oltre gol agli assistCoppa Italia, Lazio-Milan 1-0: gol di Zaccagni, biancocelesti ai quarti contro il Bologna - 0 grazie al gol di Zaccagni su assist di Tavares da calcio d’angolo nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oltre Gol Agli Assist