Oltre ai gol e agli assist | Nico Paz leader del Como anche nel pressing
Il 21enne fantasista argentino sempre più decisivo. Ora si sacrifica per la squadra ed è il più falloso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
I ragazzi minorenni del carcere di #Nisida, nelle cucine del #Quirinale. gli aspiranti cuochi hanno trovato oltre agli chef, il presidente #Mattarella, che ha fortemente voluto questo progetto - facebook.com Vai su Facebook
