Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana il ciclista 18enne del Goodshop Team travolto vicino casa

Francesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito a Barzana, Bergamo. L’incidente è avvenuto durante una sua uscita in bicicletta vicino alla sua abitazione, quando un’auto lo ha travolto. La vittima faceva parte del team di ciclismo Goodshop.

Un ciclista di 18 anni, Francesco Mazzoleni, è morto dopo essere stato investito a Barzana, in provincia di Bergamo. Gareggiava per il Goodhsop Team, è stato travolto vicino casa mentre tornava da un allenamento. Indagini in corso sull’incidente stradale, il conducente dell’auto che lo ha colpito è risultato negativo all’alcol test. Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana La ricostruzione dell'incidente stradale Chi era il giovane ciclista del Goodhsop Team Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana Mondo del ciclismo in lutto per la scomparsa di Francesco Mazzoleni, 18enne atleta del Goodshop Team, morto dopo essere stato investito da un’auto mentre ritornava a casa da un allenamento nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francesco Mazzoleni morto investito a Barzana, il ciclista 18enne del Goodshop Team travolto vicino casa Francesco Mazzoleni, promessa del ciclismo muore a 18 anni travolto da un’auto a Barzana Francesco Mazzoleni, giovane promessa del ciclismo, ha perso la vita a 18 anni dopo essere stato investito da un'auto a Barzana. Francesco, 18enne travolto in bicicletta a Barzana: «Il ciclismo era la sua vita» Francesco Mazzoleni, il giovane ciclista di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto sulla provinciale 175 a Barzana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Altra tragedia sulla strada: scontro con un'auto, muore il 19enne Francesco Mazzoleni; Ciclismo in lutto, Francesco Mazzoleni morto a 18 anni: investito mentre si allenava. Pella: Lavoriamo per la sicurezza; Un'altra giovane vita spezzata in allenamento: è morto il 18enne Francesco Mazzoleni; Francesco Mazzoleni, chi era il ciclista 18enne morto investito da un'auto durante l’allenamento. Chi era Francesco Mazzoleni, morto in bicicletta a 18 anni investito da un'auto a BarzanaGiovane promessa del ciclismo, era originario di Palazzago. L'amministrazione comunale ha annullato per lutto la festa della Lega: il cordoglio del ministro Calderoli ... bergamo.corriere.it Francesco Mazzoleni morto a 18 anni durante un allenamento: un’auto lo ha investitoFrancesco Mazzoleni ha perso la vita a soli 18 anni in un incidente stradale dalla dinamica ancora da chiarire, tragedia nel ciclismo ... fanpage.it Tragedia a Palazzago La comunità di Palazzago piange Francesco Mazzoleni, giovane promessa del ciclismo lombardo, scomparso a soli 18 anni in un tragico incidente stradale. Domenica pomeriggio, durante un allenamento in bici con un amico lungo la - facebook.com facebook EDITORIALE / L’indifferenza uccide più della velocità. Nessuna traccia sui grandi media della morte di Francesco Mazzoleni. Perché i 222 ciclisti morti nel 2025 valgono meno delle 97 vittime dei femminicidi @Palazzo_Chigi @LegaCiclismoPro @Federciclis x.com