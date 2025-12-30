Martina Franca | morto il ciclista investito Vani i tentativi di rianimarlo

Un ciclista di 58 anni di Crispiano è deceduto dopo essere stato investito nel territorio di Martina Franca. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il personale sanitario ha constatato il decesso circa due ore dopo il ricovero. La vicenda evidenzia la gravità degli incidenti stradali e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza di ciclisti e automobilisti.

Dopo circa due ore dal ricovero nell'ospedale di Martina Franca è morto il 58enne di Crispiano investito oggi pomeriggio in territorio di Martina Franca. I tentativi di salvarlo sono stati disperati, hanno operato due rianimatori ad esempio, fin quando tutto si è rivelato purtroppo vano. L'uomo è stato travolto, per cause da dettagliare, a circa un chilometro dal centro abitato martinese, sulla strada di collegamento con Massafra. L'auto era condotta da una donna sgomenta per l'incidente. Il tratto stradale è rimasto chiuso a lungo per i rilievi.

