Il Comune di Livorno ha emanato un’ordinanza, firmata dal sindaco Luca Salvetti, che prevede la chiusura anticipata alle 21 dei minimarket ubicati nelle aree definite

Il Comune, con un'ordinanza firmata dal sindaco Luca Salvetti valida per due mesi, ha disposto la chiusura anticipata alle 21 dei minimarket situati all'interno delle cosiddette "zone rosse". Alla base della misura, richiesta dal prefetto Giancarlo Dionisi nel corso del Comitato provinciale per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Livorno, minimarket chiusi alle 21 nelle "zone rosse": l'ordinanza del sindaco Salvetti

