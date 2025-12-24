Maignan Juve il Milan aspetta segnali dal portiere francese | la Juve osserva e attende mosse di altre pretendenti dell’estremo difensore

Maignan Juve, il portiere non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo di contratto. I rossoneri studiano le alternative mentre la Juventus monitora la situazione per il futuro. Il futuro di Mike Maignan al Milan resta avvolto nell’incertezza, agitando i piani della dirigenza rossonera in vista della sessione invernale e del 2026. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il portiere francese non ha ancora fornito garanzie circa la sua permanenza a lungo termine, lasciando il club in una posizione di attesa forzata. Nonostante il rinnovo sia considerato una priorità assoluta per la società, il muro eretto dall’entourage del calciatore ha spinto i rossoneri a sondare con discrezione alcune alternative, così da non farsi trovare impreparati in caso di una clamorosa rottura definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

