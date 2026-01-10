Caprile Juve anche i bianconeri sono sul portiere del Cagliari | la valutazione del club sardo e la posizione di Comolli

Il Cagliari valuta tra 20 e 25 milioni di euro il portiere Caprile, obiettivo della Juventus. La trattativa coinvolge anche il ruolo di Comolli, con i dettagli sulla posizione del club sardo. La situazione rimane in fase di valutazione, mentre le parti monitorano attentamente le possibilità di un trasferimento.

di Francesco Spagnolo Caprile Juve, i bianconeri restano sulle tracce del portiere del Cagliari. Per strapparlo ai sardi ci vogliono 20-25 milioni di euro. Le ultime. L’evoluzione del mercato dei portieri in Serie A sta portando alla ribalta nomi nuovi, capaci di scombussolare le gerarchie delle grandi potenze del nostro campionato. Tra i profili più seguiti, spicca senza dubbio quello di Elia Caprile, protagonista di una crescita esponenziale che lo ha portato a essere uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva. In questo contesto, l’indiscrezione legata all’interesse della Juve si fa sempre più insistente, delineando uno scenario di sfida tra le big del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

