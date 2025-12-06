Arezzo, 6 dicembre 2025 – La grande “ Cena dal Gusto di Beneficenza ” ieri sera alla Polisportiva Montecchio Vesponi. A tavola oltre 600 persone. La soddisfazione e il ringraziamento degli organizzatori. Privati, Associazioni, Rioni, Circoli e Parrocchie tutti insieme per un unico obiettivo. “Come sempre è una grande soddisfazione vedere la comunità Castiglionese raccogliersi e agire per un obiettivo comune. Il lavoro che c’è dietro ad una cena dai grandi numeri è sempre laborioso ed importante, ma vedere la struttura di Montecchio piena di gente ripaga dei sacrifici e dell’impegno profuso in questi anni per il solito fine benefico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

