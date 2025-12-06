La grande Cena dal Gusto di Beneficenza ieri sera alla Polisportiva Montecchio Vesponi
Arezzo, 6 dicembre 2025 – La grande “ Cena dal Gusto di Beneficenza ” ieri sera alla Polisportiva Montecchio Vesponi. A tavola oltre 600 persone. La soddisfazione e il ringraziamento degli organizzatori. Privati, Associazioni, Rioni, Circoli e Parrocchie tutti insieme per un unico obiettivo. “Come sempre è una grande soddisfazione vedere la comunità Castiglionese raccogliersi e agire per un obiettivo comune. Il lavoro che c’è dietro ad una cena dai grandi numeri è sempre laborioso ed importante, ma vedere la struttura di Montecchio piena di gente ripaga dei sacrifici e dell’impegno profuso in questi anni per il solito fine benefico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Carlo Bagnasco. . Una grande serata di comunità alla Cena di Natale di Forza Italia Rapallo, un momento di festa, confronto e sostegno al nostro territorio. Non posso non ringraziare le 227 persone tra cui il Vice Segretario Nazionale di Forza Italia e President - facebook.com Vai su Facebook
La grande “Cena dal Gusto di Beneficenza” ieri sera alla Polisportiva Montecchio Vesponi - Arezzo, 6 dicembre 2025 – La grande “ Cena dal Gusto di Beneficenza ” ieri sera alla Polisportiva Montecchio Vesponi. Riporta lanazione.it
VIDEO | Donati 11.500 euro all'associazione "Sos Autismo" grazie alla cena gourmet organizzata dal Convivio del Gusto [FOTO] - osteria La Corte a Villa Raspa di Spoltore Grande partecipazione (circa 110 persone) per la cena di beneficenza organizzata dal Convivio del Gusto i ... Come scrive ilpescara.it
“Cena dal gusto di Beneficenza” venerdì 5 dicembre nei locali della Polisportiva Montecchio Vesponi - “Una cena di beneficenza organizzata dal sindaco in persona con la sua giunta in comunione con le Caritas e la polisportiva di Montecchio che unisce il benemerito di un appello alla solidarietà ... Come scrive msn.com
Convivio del gusto: cena di beneficenza per sostenere Sos autismo di Pescara - L’osteria La corte di Spoltore il prossimo 2 dicembre ospiterà la cena di beneficenza “Convivio del gusto 2025”. Segnala ilpescara.it
Cuochi, cena di beneficenza per Neuropsichiatria infantile - Grande successo di "Sapori e salute nell'età evolutiva", la cena di beneficenza organizzata dall'Urca, Unione regionale cuochi abruzzesi, all'interno del "Ferretti Village" di Silvi Marina (TE). ansa.it scrive
Grande successo per la nona edizione del gala di Natale con cena di beneficenza “Uniti nel cuore” - out” anche per la nona edizione del Gala di Natale con cena di beneficenza “Uniti nel cuore”, promossa dai giovani imprenditori di Unione industriali Napoli in ... Come scrive ilmattino.it